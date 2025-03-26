Общество

Только треть жителей СЗФО откладывают деньги на будущее своих детей – опрос

64% опрошенных жителей Северо-Западного федерального округа хотели бы откладывать деньги на будущее своих детей, но не могут, не позволяет зарплата, сообщили Псковской Ленте Новостей аналитики сервиса по подбору вакансий hh.ru.

Фото: платформа онлайн-рекрутинга hh.ru

Группа Ренессанс Страхование и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru в ходе совместного опроса выяснили, какую сумму на будущее своих детей получается откладывать с зарплаты работающих жителей СЗФО.

Исследование показало, что лишь треть (36%) опрошенных жителей СЗФО могут и откладывают деньги на будущее своих подрастающих детей. Чаще всего (у 13% респондентов) получается отложить в месяц 5-10 тысяч рублей с зарплаты. Еще 12% могут позволить отложить на будущее образование, карьеру или жилье своего ребенка от 10 до 30 тысяч рублей с ежемесячной зарплаты. У 8% получается откладывать не более 5 тысяч. Лишь 1% опрошенных местных жителей могут копить на будущее детей свыше 100 тысяч рублей.

А вот у 64% или 2\3 опрошенных местных жителей не удается никак вести накопления для детей, хотя люди и очень хотели это делать. Самыми умелыми в вопросе накоплений на будущее детей оказались москвичи – в рамках опроса сразу 41% заявили, что у них получается откладывать.

По 5 тысяч ежемесячно чаще всего откладывают на будущее своих детей юристы (сразу 23% или каждый пятый представитель этой профессии), а также работники транспортной и логистической сферы (19%). По 5-10 тысяч рублей получается откладывать работникам науки и образования (13%), ИТ-специалистам (18%). А вот по 100 тысяч и больше могут себе позвонить отложить на будущее детей работники маркетинга (5%), а также производственники (10%).