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Общество

Прием заявок на региональный конкурс «Лучшее ТОС» стартует 7 апреля

31.03.2025 12:29|ПсковКомментариев: 0

С 7 апреля начинается прием заявок на областной конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» (ТОС). Конкурс пройдет в два этапа: муниципальный (с 7 по 21 апреля) и региональный (с 25 апреля по 20 мая), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс состоит из двух этапов. Муниципальный этап продлится с 7 по 21 апреля. Региональный этап состоится с 25 апреля по 20 мая. На первом этапе представителям ТОС необходимо подать заявки, которые будут оценены муниципальными конкурсными комиссиями. Их нужно предоставить с 7 по 14 апреля в администрации городских, сельских поселений, городских, муниципальных округов, на территории которых создано ТОС.

Заявка на участие в муниципальном этапе должна включать заявление об участии в первом этапе конкурса по форме согласно приложению №1 к положению о конкурсе «Лучшее ТОС», а также информацию о деятельности территориального общественного самоуправления по форме согласно приложению №2.

Заявки для участия в региональном этапе конкурса представляются муниципальными конкурсными комиссиями в управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом №23. Заявки принимаются с 22 апреля по 24 апреля. Время приема заявок — с 9:00 до 18:00.

Заявка на участие во втором этапе конкурса включает: заявление об участии, копию муниципального правового акта, которым создана муниципальная конкурсная комиссия и утвержден ее состав, перечень всех участников первого этапа конкурса, итоговый протокол заседания муниципальной конкурсной комиссии, подписанный председателем муниципальной конкурсной комиссии, заявки участников, претендующих на участие во втором этапе конкурса.

Победителей областного конкурса определит конкурсная комиссия в мае. Информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по номеру телефона: 8-8112-299-799.

Положение о конкурсе «Лучшее ТОС» и формы документов для участия размещены здесь

Теги: #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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