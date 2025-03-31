Общество

Осужденные к принудительным работам благоустроили братскую могилу в Псковском районе

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание на участке, функционирующем как исправительный центр при ИК-4 УФСИН России по Псковской области, внесли свой вклад в благоустройство исторических и культурных объектов Пскова и Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Так, в минувшие выходные они провели масштабные работы по благоустройству братской могилы военнопленных, погибших в концлагере, которая расположена на территории Завеличенской волости недалеко от поселка Родина. Осужденные безвозмездно, в свободное от основной работы время очистили территорию памятника от прошлогодней травы, сухих веток, мусора и других отходов. Они восстановили перила и каркас лестницы, ведущей к мемориалу, привели в порядок стелу и постамент, покрасили бордюрные ограждения по периметру, звезду и лестницу с перилами.

В ведомстве добавили, что все мероприятия по благоустройству были организованы по инициативе администрации УФИЦ и самих осужденных. Место проведения работ было согласовано с представителями Завеличенской волости. После отбывающие наказание услышали искренние слова благодарности за проявленный труд и активную гражданскую позицию.