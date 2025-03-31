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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Новые выплаты медикам и есть ли дискуссия в региональных СМИ

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Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко. Основные темы программы сегодня: Плюс почетный, минус депутат – итоги мартовской сессии областного Собрания.

Памятнику Довмонту и третьей Ольге быть: депутаты гордумы добавили Пскову архитектурных форм. Впрочем, будет и памятник патриарху Тихону.

Привлекаем рублем: в Псковской области медработникам дефицитных специальностей будут выплачивать 1 млн и 500 тысяч рублей.

Есть ли политическая дискуссия в региональных СМИ? Комментарии на эту тему нашего политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко. Телефон прямого эфира – 56-73-72.