Общество

Псковичей приглашают на квиз-турнир «80 лет Победы»

Открытый квиз-турнир «80 лет Победы» пройдет в онлайн-формате с 19 по 20 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Поучаствовать в квиз-турнире смогут школьники и студенты в возрасте от 14 до 23 лет индивидуально или в командах до 5 человек. Количество команд от одной образовательной организации не ограничено.

Во время турнира участники смогут познакомиться с историческими секретными данными, с новыми способами поиска информации и решения задач, с шифрами и способами их применения и многим другим. Игровая платформа будет доступна всем участникам 24 часа. Команда сама решает, когда приступить к выполнению заданий и уйти на перерыв. Для подготовленной команды решение заданий занимает 4–5 часов.

Результаты будут объявлены 24 апреля. Призеры получат дипломы, а победители в каждой номинации – дипломами и кубками. Педагогам, участвовавшим в подготовке команд, вручат благодарности.

Регистрация на турнир проходит до 18 апреля, 12:00 по ссылке.