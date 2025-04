Общество

День смеха отмечают 1 апреля

День смеха или День дурака— это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или подшучивать над ними.

Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.

Другая, также распространенная, версия возникновения Дня смеха связана с переходом на григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в конце марта, до того, как в 1563—1564 годах король Карл Девятый реформировал во Франции календарь. Поэтому Новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля.

В те далекие времена также было принято веселиться в новогодние праздники. Но, несмотря на изменения в календаре, некоторые консервативно настроенные (а, возможно, просто неосведомленные) люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие смеялись и подшучивали над ними, преподносили «дурацкие» подарки и называли апрельскими дураками. Так и возник так называемый «День смеха».

В 18 веке этот веселый праздник стал широко известен и популярен. Англичане, шотландцы и французы распространили его в своих американских колониях. В День смеха принято было подшучивать друг над другом, а также давать друг другу бессмысленные поручения, например, найти и принести сладкий уксус.

Первоапрельские шутки на редкость разнообразны и охватывают широкие слои как тех, кто шутит, так и тех, над кем шутят. Самые известные первоапрельские розыгрыши уже классифицированы в список 100 первоапрельских шуток всех времен (англ. The Top 100 April Fool's Day Hoaxes of All Time), среди которых: падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в Лондоне, переход на десятичную систему измерения времени, изменение числа Пи с 3.14 на 3.0 и другие, пишет calend.ru.

К тому же в разных странах присутствуют свои традиции для этого дня. В ряде государств первоапрельские розыгрыши принято устраивать только до обеда. Если человека уличат в розыгрыше после — его, весьма очевидно, сочтут не очень умным. А, например, в Италии символом праздника является рыбка. Как бы то ни было, в этот день любой может зарядиться позитивной энергией, подшутив над друзьями и знакомыми, главное — чтобы это веселье было добрым и всеобщим. Ведь смех и веселье неотделимы от природы человека, а юмор сопровождает человека повседневно, порой выручая в нелегких ситуациях, и продлевает жизнь всем без исключения.