Общество

Только 11% псковичей разыгрывают коллег 1 апреля – опрос

Сегодня только 11% псковичей признаются, что разыгрывают коллег 1 апреля. Мужчины шутят чаще женщин, а сотрудники старше 35 лет — активнее молодежи (12% против 10%). Объектом розыгрыша хотя бы раз становились 14% горожан. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Тех, кто хоть раз решился подшутить над руководителем, — лишь 9%. На такой шаг чаще идут мужчины, чем женщины, молодежь и те, чей доход менее 50 тысяч рублей. Любопытно, что в 7% случаев инициатором шуток выступал сам руководитель. Объектами таких подколов чаще становились мужчины и сотрудники с доходом от 100 тысяч рублей.

Респонденты позитивно относятся к «милым, добрым шуткам» со стороны коллег, таким, которые «поднимают весеннее настроение и способствуют сплочению коллектива».