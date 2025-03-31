Общество

«Дневной дозор»: Надо ли поднимать возраст молодежи в России до 44 лет?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор» на тему предложения увеличить верхний возрастной порог молодежи до 44 лет. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В мире все непостоянно. В том числе и возраст молодежи. Возрастные рамки этой социальной группы четко не определены и в разных странах отличаются. В среднем возрастная граница обычно устанавливается на уровне 14 - 16 лет, а верхняя — между 24 и 35 годами. Однако Всемирная организация здравоохранения предложила повысить верхнюю планку до 44 лет. Это предложение счел рациональным министр здравоохранения России Михаил Мурашко, заметив, что некоторые страны уже идут по этому пути.

Еще 5 лет назад в России молодежью считались лица в возрасте от 18 до 30 лет. Однако в конце 2020 года в федеральный закон «О молодежной политике» были внесены изменения, согласно которым верхнюю планку повысили до 35 лет. И уже тогда общественность разделилась на два лагеря. Одни злорадствовали — «какая молодежь в 35 лет?», а другие — видели смысл в таком повышении. Во-первых, в то время в России выросла продолжительность жизни, повысился пенсионный возраст, и это стало аргументом в пользу решения повысить общероссийский возраст молодежи. Во-вторых, с повышением верхней возрастной планки в несколько раз увеличилась численность молодежи и, как следствие, число граждан, получающих меры поддержки, предназначенные для этой социально-демографической группы.

И вот теперь новый виток разговоров о пересмотре возраста молодого поколения. Надо ли его в России поднимать до 44 лет? Зачем? Какой от этого будет прок? Не слишком ли это смешно? Или, как говорилось в фильме «Москва слезам не верит», действительно — «в 40 лет жизнь только начинается»? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров поддерживает предложение повысить верхний порог возраста молодежи, считая, что молодость — это состояние души.

«Понятие "молодежь" не регламентируется никакими возрастными цензами для нас и для нашей работы. Реально молодежь - это все-таки больше состояние души, состояние эмоциональное, наверное, чем привязка к какому-то возрасту, поэтому мы со своей стороны думаем, что ничего страшного в повышении возрастного ценза нет. Потому что все равно при проведении многих мероприятий в городе по молодежной тематике, конечно, мы ориентируемся на возраст четырнадцать - тридцать пять. Но ни в коем случае не отказываем и более старшему поколению, и более младшему, потому что все-таки молодежь - это для нас. Понятное дело, у нас есть какие-то государственные задачи в работе с молодежью, но мы ни в коем случае остальные возрастам не откажем, поэтому мы поддержим, я думаю, такую инициативу, обязательно».

Вопрос повышения возраста молодежи обсуждается, но никаких практических шагов в этом направлении пока не предпринимается, отмечает руководитель областного комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев. Что же касается его личного мнения, он бы все оставил, как прописано в действующем федеральном законодательстве.

«С учетом того, что у нас нижняя планка молодежи считается четырнадцать лет, то, наверное, диапазон и разбег в тридцать лет все-таки многовато. Молодежь у нас в прямом смысле - это активность. Молодежь, которую мы видим, с которой мы взаимодействуем, это, конечно, школьники, это студенты, скажем так, молодежь, которая находится на старте своей карьеры. Вот это действительно, в прямом смысле молодежь. А в сорок четыре года, наверное, ты можешь себя ощущать молодым человеком, но корректнее будет пока, во всяком случае, ограничиться планкой тридцать пять лет».

Ряд доводов в пользу повышения возраста молодежи перечислила председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Александра Бойко.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Современное общество переосмысливает возрастные категории, и многие люди чувствуют себя молодыми и активными гораздо дольше, чем это было ранее. Мое мнение, что социальные изменения в современном обществе меняются и позволяют оставаться активными и вовлеченными в различными сферы нашей жизни. Работа, хобби, общественная деятельность, сфера молодежной политики - все это формируется у нас и на более поздних, осознанных этапах жизни. Также, возможно, будет дополнительный толчок в связи с увеличением возраста в развитии уровня жизни и доступа к образованию, что позволит дольше оставаться активными в профессиональной сфере. Будет повышение развития льготных ставок по ипотеке».

Начальник отдела досуга Псковского городского молодежного центра Мария Каменская затрудняется однозначно сказать, надо ли в нашей стране верхний порог возраста молодежи поднимать до 44 лет, потому что в этой инициативе можно выделить как плюсы, так и минусы. С одной стороны, чем больше диапазон возраста молодежи, тем больше людей смогут рассчитывать на государственную поддержку. А зачастую из-за позднего вступления в брак и позднего рождения детей люди старше 35 лет нуждаются в тех же мерах поддержки, на которые по действующему законодательству могут претендовать только молодые люди до 35 лет. Кроме того, в рамках реализации каких-то проектов более «взрослая» молодежь сможет передавать свой опыт тем, кто младше. Но есть в предложении повысить возраст молодого поколения и существенные минусы.

«Очень туда входит много целевых аудиторий и категорий населения. То есть сами понимаете, это и молодые семьи, рабочая молодежь, и обучающиеся школ, вузов, СПО, и, собственно, если еще куда-то повышать возрастную границу, до сорока четырех лет, на мой взгляд, это может привести к размыванию понятия "молодежь" и снизить приоритетность решения проблем, с которыми сталкиваются как раз-таки молодые люди в возрасте от четырнадцати до тридцати пяти лет. Также, может быть, будет неправильное перераспределение ресурсов, потому что если мы расширим возрастную категорию, то это может привести к именно распределению ресурса в пользу более старшей возрастной группы, что может негативно сказаться на возможностях для более молодых людей. Может быть, несоответствие целям молодежной политики, которые заключаются в создании условий для успешной специализации и самореализации молодых людей, которые вступают во взрослую жизнь. И вот люди старше тридцати пяти лет, как правило, уже прошли этот этап и уже имеют другие потребности и запросы».

Неоднозначно к идее повысить молодежный возраст относится и бывший руководитель регионального отделения «Движения первых», общественница Екатерина Родина.

«С одной стороны, когда мы говорим про общественников, как я, которые работают с молодежью, среди таких людей не очень много все-таки непосредственно молодых, то есть в основном это все-таки люди, которым тридцать плюс, иногда даже сорок плюс, и эти люди прекрасно находятся на одной волне с молодежью. Поэтому, если возраст будет повышен, наверное, такие люди будут входить в эти молодежные рамки и это решит какие-то вопросы, может быть, и сложности. С обратной стороны, тут именно вопрос про действительно адекватность. То есть, если мы сейчас повысим порог возраста молодежи до сорока четырех лет, то через какой-то промежуток времени мы сможем еще повысить этот возраст и еще. Здесь должен быть какой-то все-таки разумный предел. Но однозначного ответа на этот вопрос у меня сейчас нет, потому что каждую ситуацию, каждую историю каждого человека можно рассматривать с разных сторон».

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко допустил, что повышение верхней планки возраста молодежи возможно для нашей страны, поскольку продолжительность жизни населения у нас растет, и назвал важное условие, без выполнения которого эта идея не будет иметь никакого смысла.

«Тут множество причин, прежде всего, связанных с современными условиями жизни человека. Но учитывать этот шаг нужно только в разрезе тех мер государственной поддержки, которые будут сформулированы для этой новой возрастной группы. Если будут созданы и предложены такие инструменты, которые в дальнейшем стимулируют продление продолжительности жизни, то это предложение будет иметь смысл, в противном случае - и не стоит поднимать этот вопрос».

Рассуждая о необходимости повышения возраста молодежи в России, наши спикеры разделились на три лагеря: одни за, другие 50 на 50, видя в этом как плюсы, так и минусы, а третьи - против. Но, как всегда, истина где-то посредине: прежде чем внедрять какую-то инициативу, даже если она кажется супернеобходимой, нужно ответить на вопросы: для чего, сколько это будет стоить и к каким последствиям это может привести.

Татьяна Иванова