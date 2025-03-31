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Общество

«Дневной дозор»: Надо ли поднимать возраст молодежи в России до 44 лет?

02.04.2025 13:41|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор» на тему предложения увеличить верхний возрастной порог молодежи до 44 лет. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В мире все непостоянно. В том числе и возраст молодежи. Возрастные рамки этой социальной группы четко не определены и в разных странах отличаются. В среднем возрастная граница обычно устанавливается на уровне 14 - 16 лет, а верхняя — между 24 и 35 годами. Однако Всемирная организация здравоохранения предложила повысить верхнюю планку до 44 лет. Это предложение счел рациональным министр здравоохранения России Михаил Мурашко, заметив, что некоторые страны уже идут по этому пути.

Еще 5 лет назад в России молодежью считались лица в возрасте от 18 до 30 лет. Однако в конце 2020 года в федеральный закон «О молодежной политике» были внесены изменения, согласно которым верхнюю планку повысили до 35 лет. И уже тогда общественность разделилась на два лагеря. Одни злорадствовали — «какая молодежь в 35 лет?», а другие — видели смысл в таком повышении. Во-первых, в то время в России выросла продолжительность жизни, повысился пенсионный возраст, и это стало аргументом в пользу решения повысить общероссийский возраст молодежи. Во-вторых, с повышением верхней возрастной планки в несколько раз увеличилась численность молодежи и, как следствие, число граждан, получающих меры поддержки, предназначенные для этой социально-демографической группы.

И вот теперь новый виток разговоров о пересмотре возраста молодого поколения. Надо ли его в России поднимать до 44 лет? Зачем? Какой от этого будет прок? Не слишком ли это смешно? Или, как говорилось в фильме «Москва слезам не верит», действительно — «в 40 лет жизнь только начинается»? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров поддерживает предложение повысить верхний порог возраста молодежи, считая, что молодость — это состояние души.

«Понятие "молодежь" не регламентируется никакими возрастными цензами для нас и для нашей работы. Реально молодежь - это все-таки больше состояние души, состояние эмоциональное, наверное, чем привязка к какому-то возрасту, поэтому мы со своей стороны думаем, что ничего страшного в повышении возрастного ценза нет. Потому что все равно при проведении многих мероприятий в городе по молодежной тематике, конечно, мы ориентируемся на возраст четырнадцать - тридцать пять. Но ни в коем случае не отказываем и более старшему поколению, и более младшему, потому что все-таки молодежь - это для нас. Понятное дело, у нас есть какие-то государственные задачи в работе с молодежью, но мы ни в коем случае остальные возрастам не откажем, поэтому мы поддержим, я думаю, такую инициативу, обязательно».

Вопрос повышения возраста молодежи обсуждается, но никаких практических шагов в этом направлении пока не предпринимается, отмечает руководитель областного комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев. Что же касается его личного мнения, он бы все оставил, как прописано в действующем федеральном законодательстве.

«С учетом того, что у нас нижняя планка молодежи считается четырнадцать лет, то, наверное, диапазон и разбег в тридцать лет все-таки многовато. Молодежь у нас в прямом смысле - это активность. Молодежь, которую мы видим, с которой мы взаимодействуем, это, конечно, школьники, это студенты, скажем так, молодежь, которая находится на старте своей карьеры. Вот это действительно, в прямом смысле молодежь. А в сорок четыре года, наверное, ты можешь себя ощущать молодым человеком, но корректнее будет пока, во всяком случае, ограничиться планкой тридцать пять лет».

Ряд доводов в пользу повышения возраста молодежи перечислила председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Александра Бойко.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Современное общество переосмысливает возрастные категории, и многие люди чувствуют себя молодыми и активными гораздо дольше, чем это было ранее. Мое мнение, что социальные изменения в современном обществе меняются и позволяют оставаться активными и вовлеченными в различными сферы нашей жизни. Работа, хобби, общественная деятельность, сфера молодежной политики - все это формируется у нас и на более поздних, осознанных этапах жизни. Также, возможно, будет дополнительный толчок в связи с увеличением возраста в развитии уровня жизни и доступа к образованию, что позволит дольше оставаться активными в профессиональной сфере. Будет повышение развития льготных ставок по ипотеке».

Начальник отдела досуга Псковского городского молодежного центра Мария Каменская затрудняется однозначно сказать, надо ли в нашей стране верхний порог возраста молодежи поднимать до 44 лет, потому что в этой инициативе можно выделить как плюсы, так и минусы. С одной стороны, чем больше диапазон возраста молодежи, тем больше людей смогут рассчитывать на государственную поддержку. А зачастую из-за позднего вступления в брак и позднего рождения детей люди старше 35 лет нуждаются в тех же мерах поддержки, на которые по действующему законодательству могут претендовать только молодые люди до 35 лет. Кроме того, в рамках реализации каких-то проектов более «взрослая» молодежь сможет передавать свой опыт тем, кто младше. Но есть в предложении повысить возраст молодого поколения и существенные минусы.

«Очень туда входит много целевых аудиторий и категорий населения. То есть сами понимаете, это и молодые семьи, рабочая молодежь, и обучающиеся школ, вузов, СПО, и, собственно, если еще куда-то повышать возрастную границу, до сорока четырех лет, на мой взгляд, это может привести к размыванию понятия "молодежь" и снизить приоритетность решения проблем, с которыми сталкиваются как раз-таки молодые люди в возрасте от четырнадцати до тридцати пяти лет. Также, может быть, будет неправильное перераспределение ресурсов, потому что если мы расширим возрастную категорию, то это может привести к именно распределению ресурса в пользу более старшей возрастной группы, что может негативно сказаться на возможностях для более молодых людей. Может быть, несоответствие целям молодежной политики, которые заключаются в создании условий для успешной специализации и самореализации молодых людей, которые вступают во взрослую жизнь. И вот люди старше тридцати пяти лет, как правило, уже прошли этот этап и уже имеют другие потребности и запросы».

Неоднозначно к идее повысить молодежный возраст относится и бывший руководитель регионального отделения «Движения первых», общественница Екатерина Родина.

«С одной стороны, когда мы говорим про общественников, как я, которые работают с молодежью, среди таких людей не очень много все-таки непосредственно молодых, то есть в основном это все-таки люди, которым тридцать плюс, иногда даже сорок плюс, и эти люди прекрасно находятся на одной волне с молодежью. Поэтому, если возраст будет повышен, наверное, такие люди будут входить в эти молодежные рамки и это решит какие-то вопросы, может быть, и сложности. С обратной стороны, тут именно вопрос про действительно адекватность. То есть, если мы сейчас повысим порог возраста молодежи до сорока четырех лет, то через какой-то промежуток времени мы сможем еще повысить этот возраст и еще. Здесь должен быть какой-то все-таки разумный предел. Но однозначного ответа на этот вопрос у меня сейчас нет, потому что каждую ситуацию, каждую историю каждого человека можно рассматривать с разных сторон».

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко допустил, что повышение верхней планки возраста молодежи возможно для нашей страны, поскольку продолжительность жизни населения у нас растет, и назвал важное условие, без выполнения которого эта идея не будет иметь никакого смысла.

«Тут множество причин, прежде всего, связанных с современными условиями жизни человека. Но учитывать этот шаг нужно только в разрезе тех мер государственной поддержки, которые будут сформулированы для этой новой возрастной группы. Если будут созданы и предложены такие инструменты, которые в дальнейшем стимулируют продление продолжительности жизни, то это предложение будет иметь смысл, в противном случае - и не стоит поднимать этот вопрос».

Рассуждая о необходимости повышения возраста молодежи в России, наши спикеры разделились на три лагеря: одни за, другие 50 на 50, видя в этом как плюсы, так и минусы, а третьи - против. Но, как всегда, истина где-то посредине: прежде чем внедрять какую-то инициативу, даже если она кажется супернеобходимой, нужно ответить на вопросы: для чего, сколько это будет стоить и к каким последствиям это может привести.

Татьяна Иванова

Теги: #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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