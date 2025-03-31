Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Мифы и правда о туберкулезе

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - главврач «Противотуберкулезного диспансера» Сергей Богатин.

Первый стационарный противотуберкулёзный диспансер был открыт в Пскове 5 марта 1925 года в здании на Некрасова, 23. Что изменилось в работе службы за столетие? Планируется ли издать «летопись» столетней работы диспансера? Сохранились ли документы разных периодов истории медучреждения? Существуют ли риски заражения туберкулезом? Где и как можно заразиться? Какие категории населения можно отнести к группам риска заражения туберкулезом? Каков «портрет» заразившегося туберкулезом псковича? Ведущий — Артем Татаренко.

Звоните по телефону прямого эфира: 56 73 72.