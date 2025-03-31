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Общество

Что такое хорошо и что такое плохо: псковским педагогам рассказали о духовно-нравственном воспитании детей

01.04.2025 14:12|ПсковКомментариев: 1

Духовно-нравственному воспитанию детей и организации краеведческой работы в дошкольных учреждениях была посвящена работа секции, которая состоялась в рамках Корнилиевских православных образовательных чтений в псковской гимназии №29. Мероприятие прошло при поддержке Псковской епархии и собрало свыше 150 слушателей. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Говорить о важном

Открыл работу секций руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии, протоиерей Роман Ледин. «Мне выпала честь открыть нашу секцию по дошкольному образованию в рамках XXII Корнилиевских чтений. Владыка Матфей поддержал идею их проведения и сказал, что рад тому, что в нашем церковном календаре вот так располагаются знаковые важные образовательные мероприятия: Корнилиевские чтения, Александро-Невские чтения, Свято-Тихоновская конференция, Рождественские образовательные чтения. Таким образом мы можем в течение года с вами встречаться и говорить о чём-то важном», - отметил Роман Ледин.

По словам отца Романа, духовность - это очень тонкое явление, и каждый её может понимать по-своему. «Духовность - это про что?», - задал он вопрос аудитории. «Давайте я предложу вам два варианта. Первый — православный: духовность - это то, что связано со Святым духом. Бог — он есть дух, и он создал человека по своему образу и подобию. И человек состоит из духа, души и тела. Душа связана с телом, на душу можно влиять через тело. А дух — то, что связано с душой. Это то, чем человек может прикоснуться к Богу. И самое важное для каждого педагога - быть постоянно в контакте с Богом. Тогда человек сможет говорить о духовном», - отметил он.

В случае же, если человек — неверующий («он имеет право таким быть — Бог никого не заставляет»), дух для него - это «нечто большее», чем его жизнь. «Когда я делаю усилия над собой или, например, делаю что-то для другого человека, то это становится духовной ценностью. И ваше служение — это подвиг. Педагог, воспитатель, наставник - это одна из божественных профессий», - подчеркнул священник. И добавил: «Если педагог, воспитатель имеет желание реализовать в своей жизни те нравственные ценности, о которых он говорит, тогда слово имеет силу».

Участников мероприятия также поприветствовал заместитель начальника управления образования администрации Пскова Максим Алганов. «Есть очень хорошая поговорка: дети, как цветы, любят уход. И уход не только внешний. Во многом от вас зависит, с зачатками какого мировоззрения ребёнок придёт в школу, а потом - во взрослую жизнь», - сказал он, поблагодарив организаторов мероприятия — Псковскую епархию и Псковский областной институт повышения квалификации работников образования, а также коллег из Уральского педагогического университета и псковских педагогов. «Тема очень актуальна на сегодняшний день. Я уверен, что все у нас с вами получится», - отметил Максим Алганов.

Воспитательный идеал

После приветственных слов началась основная часть мероприятия, в рамках которой перед псковскими педагогами выступила доцент кафедры теории и методики воспитания культуры творчества Института педагогики и психологии детства Уральского государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук Елена Бородина.

«Я преподаватель, с 2000 года занимаюсь воспитанием. Работаю в Уральском педе, и с 2012 года преподаю дисциплины в Институте педагогики, психологии детства. Мы готовим педагогов-дошкольников, педагогов дополнительного образования и учителей начальных классов. У меня более 90 научных трудов по воспитанию», - сообщила она.

По словам Елены Бородиной, путь к направлению духовно-нравственного воспитания был непростой. В старом «Законе об образовании» «не было ни слова о духовно-нравственном», и только в 2007 и потом в 2009-м в некоторых статьях появилось по несколько слов о духовно-нравственных ценностях. «В 2012 выходит новый закон «Об образовании», и там уже духовно-нравственное воспитание стало одной из пяти целей образования. Кроме того, появился очень важный документ «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». И именно в нём были определены базовые национальные ценности, обозначен воспитательный национальный идеал. Там есть такая строчка - «переживать за судьбу России». Вот он воспитательный идеал: когда мы чувствуем свою сопричастность к прошлому, чувствуем ответственность за настоящее и ещё думаем о будущем, и все на благо человека, семьи, общества и государства. Когда так мыслишь, стараешься во все свои моменты жизни включать нравственный компонент. И если ты педагог, значит, надо мыслить об обучении через воспитание и мыслить о воспитании в процессе обучения», - сказала она.

По ее словам, мозг взрослого человека всегда должен быть сосредоточен на ценном и важном, на том, что может сориентировать детей на будущее. «То же самое - о патриотизме. Некоторые методологи спрашивают: «А как его изменить? Взять линеечку?» Линеечка не нужна! Это видно по словам человека, по его поступкам, по его отношению к коллегам, к ближним. По его ценностным установкам. Для меня патриотизм — это реальная часть моей жизни, абсолютно осознанно выбранная. Я люблю свое Отечество, и это не слова. Я для себя поставила такую цель: пока я не узнаю Россию, ее исторические важные точки, географические особенности, я не поеду за границу. И у меня нет загранпаспорта», - сообщила педагог.

Елена Бородина уверена, что без духовно-нравственного невозможно и профессиональное развитие.

В заключение выступления она познакомила слушателей с настольными играми на тему духовно-нравственного воспитания. «В моей методике есть такой набор прилагательных в помощь педагогу - нравственные и безнравственные качества личности человека. Здесь более 420 прилагательных. Представляете, как расширяется взгляд педагога на духовно-нравственное воспитание? 420 тем для разговоров! О том, что такое хорошо и что такое плохо», - отметила она.

«Люблю и знаю. Знаю и люблю»

О роли дошкольного воспитания рассказала и врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова.

«Ваш вклад и ваш труд — бесценен. От того, как правильно вы сформулируете целевые установки не только у детей, но и у родителей, многое зависит. Наша с вами главная задача — правильно формулировать установки с условием стремительно меняющейся реальности», - сказала она слушателям.

По словам руководителя ПОИПКРО, в 2023 году по инициативе Владыки Тихона в общеобразовательную повестку всех школ вошли «Разговоры о важном». «Это значимая системная работа. Благодаря этому наши школьники уже поют гимн, когда родители ещё не поют его, они уже знают многое, что потом объясняют родителям», - отметила она.

Также среди достижений системы образования региона — экскурсии для школьников. «Детям в школах помогают не только формировать духовно-нравственные ценности, но вживую прикоснуться к тому, что порой недоступно в силу занятости родителей. Наши псковские школьники посещают значимые историко-культурные объекты Псковской области в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики». На абсолютно безвозмездной основе при поддержке Комитета по образованию Псковской области они побывали в Псково-Печерском монастыре», - рассказала Екатерина Гончарова.

В этом году программа расширена, в том числе, в части историко-культурных объектов. Врио ректора ПОИПКРО уверена, что таким образом ребятам гораздо интереснее, чем просто на слух, осваивать окружающую действительность. «Они воспитывают у себя правильное отношение не только к тому наследию, которое их окружает, но и друг к другу», - сказала она

При этом Екатерина Гончарова отметила, что организовать такие поездки для школьников начальной школы - это подвиг. И ПОИПКРО готов оказывать методическое сопровождение при реализации курса внеурочной деятельности «Разговоров о важном». Также возможна организация курсов повышения квалификации по теме «Сохранение укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и семейных отношений».

 

Методические наработки института презентовала заведующий кафедрой дошкольного и начального образования Псковского областного института повышения квалификации работников образования Елена Стукова.

«Культуру без образования сложно представить. Культура — это, как сегодня говорят, возможность быть в теме, быть в тренде. Возможно, это без образования? Вряд ли. Но обучая других, мы руководствуемся не только тем, что мы знаем, а тем, что предлагают на государственном уровне. «Закон об образовании» говорит нам, что цель - это воспитание духовно-нравственной, социально развитой личности ребёнка», - напомнила она.

Чтобы этого добиться, надо формировать в детях патриотизм и гражданственность, гуманное отношение к природе, сопричастность к культуре своего народа, любовь к труду. «И важно формирование личностной позиции ребёнка относительно своей малой родины - того места, где он живёт», - сказала она.

Завершила свое выступление Елена Стукова поэтическими строками: «Душой и памятью Земли любимой/ Глубь недр пойму, и стоки углублю./И с гордостью скажу родному краю: «Люблю и знаю. Знаю и люблю».

Отметим, что Корнилиевские православные образовательные чтения - форум, на котором обсуждают актуальные проблемы педагогики и образования. Мероприятие проводится при поддержке Псковской епархии для педагогов школ и дошкольных учреждений. В этом году темами обсуждения стали вопросы традиционных российских ценностей и регионального компонента в образовании и воспитании.

Светлана Синцова

Фото ПОИПКРО

Теги: #ПОИПКРО #Корнилиевские православные образовательные чтения
Источник: Псковская Лента Новостей
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