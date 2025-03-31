Общество

Лестницу в Финском парке Пскова со стороны улицы Некрасова хотят отремонтировать летом

Лестницу, ведущую в Финский парк со стороны улицы Некрасова в Пскове, планируют отремонтировать летом текущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

В редакцию ПЛН обратился неравнодушный житель города с жалобой на состояние городской инфраструктуры.

«Я, коренной житель Пскова, очень давно наблюдаю за этой несчастной лестницей, ведущей в Финский парк. Она уже давно превратилась в жалкое зрелище! Ступеньки крошатся, словно древние руины, а некоторые из них и вовсе отсутствуют — будто кто-то решил устроить квест на ловкость и выносливость. Но самое печальное начинается ночью. В темноте эта лестница становится настоящей ловушкой: её просто не видно! Как спускаться по этим ступеням? Не удивлюсь, если там уже кто-то ногу сломал. Люди вместо этого выбирают спускаться по склону, где уже в скором времени вытопчут новую тропу. Люди рискуют здоровьем каждый раз, когда пытаются воспользоваться этой лестницей. Хотелось бы верить, что скоро ситуация изменится и мы сможем спокойно пользоваться нормальной лестницей», - рассказал пскович.

ПЛН обратилась с запросом в администрацию города, где пояснили, что ремонтные работы запланированы на летний сезон.

«Мы планируем сделать ремонт лестницы летом текущего года», - ответили представители администрации.