Общество

Карьерный рост коллег мотивирует 36% псковичей трудиться активнее – опрос

Информация о повышении сотрудника, занимающего аналогичную должность, станет стимулом работать активнее для 36% псковичей. 18% признались, что чужой успех полностью отобьет у них желание работать. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из города.

Еще 18% рассказали, что карьерный рост сослуживца никак не отразится на их работоспособности, а также подметили, что в подобной ситуации все же целесообразно обратиться к руководству за разъяснениями.

Карьерный рост коллег вдохновляет работать лучше чаще женщин, чем мужчин. Чужой успех также способствует повышению продуктивности горожан до 35 лет. Чем старше респонденты, тем чаще подобные новости демотивируют их.

Если же говорить о чувствах опрошенных, которые они испытывали, узнав о повышении сослуживца, то чаще всего это было уважение к коллеге (37%), на втором месте — восхищение и гордость (24%), на третьем — безразличие (18%). Разочарование и обиду в такой ситуации испытывали 13%, раздражение — 8%. У 7% новость стала поводом для беспокойства, у 4% — для зависти. 3 и 100 ощущали неприязнь.

Мужчины чаще испытывают разочарование, раздражение и неприязнь. Женщины же более позитивны, они чаще говорят об уважении и восхищении. Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, радуется за коллег. Впрочем, тревожатся и завидуют они тоже чаще.