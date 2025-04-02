Общество

Встреча с муниципалитетами-побратимами из Беларуси прошла в Себежском округе

Международная встреча с нашими муниципалитетами-побратимами, посвященная Дню единения народов России и Белоруссии прошла в Себежском муниципальном округе, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«День единения народов России и Белоруссии встречаем вместе с нашими муниципалитетами-побратимами. Международная встреча проходит на гостеприимной земле Себежского муниципального округа. Вместе с Главами Леонидом Курсенковым, Дмитрием Быстровым, Юрием Ильиным участвуем в совместных мероприятиях и приветствуем коллег из Верхнедвинского, Полоцкого, Миорского, Бешенковичского районов и города Новополоцка Витебской области», - отметила Наталья Федорова.

Она добавила, что встреча делегаций, торжественный митинг в сквере Знамени Победы, праздничная программы прошли под эгидой общей с белорусами темы – 80-летия Великой Победы.

«На фундаменте нашей общей истории и культуры мы сегодня продолжаем развивать взаимоотношения в образовательной, культурной, экономической сферах. Напомню, у Псковского района в Республике Беларусь 6 побратимов - это старинные города и районы с богатой историей: Полоцк, Могилевский, Шарковщинский, Верхнедвинский, Бешенковичский и Браславский районы. С праздником – развития и процветания российско-белорусскому содружеству!» - заключила Наталья Федорова.