Общество

Роспотребнадзор приглашает выпускников псковских школ на день открытых дверей

Управление Роспотребнадзора по Псковской области приглашает выпускников школ региона на день открытых дверей, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Учащихся 9-11 классов ждут в гости 10 апреля в 15:00 по адресу: город Псков, улица Гоголя, 17, 3 этаж.

Специалисты управления расскажут о правилах поступления в Северо-Западный Государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург) по специальности «медико-профилактическое дело» и целевом обучении, а также о профессиях санитарного врача, эпидемиолога и работе в Роспотребнадзоре.

Дополнительную информацию о встрече можно получить по телефону: (8112) 72-20-22.