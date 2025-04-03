Общество

Псковские профсоюзы продолжают передавать грузы в зону СВО

Сегодня, 3 апреля, председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов совместно с руководителями региональных отраслевых профсоюзов передал для бойцов одного из спецподразделений, выполняющего боевые задачи в зоне СВО, необходимый груз и профсоюзную минеральную воду «Хиловская», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

«В Год защитников Отечества псковские профсоюзы продолжают передавать необходимый для героических бойцов груз в зону СВО», - сообщили в облсовпрофе.

Исполнительный комитет Федерации независимых профсоюзов России принял решение в Год защитников Отечества, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, 120-летия профсоюзного движения в России и 35-летия образования ФНПР проводить Первомайские и другие патриотические акции под девизом «Доблестный труд — гарантия Победы», рассказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Псковские профсоюзы, объединяющие в своих рядах более сорока пяти тысяч работающих граждан, своим трудом укрепляют тыл и тем самым приближают нашу общую победу. Псковский облсовпроф с самого начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины принимает активное участие в данных акциях поддержки наших военнослужащих, которые исполняют свой долг перед Родиной в зоне СВО, где также воюют многие профсоюзные активисты», — уточнил Игорь Иванов.