Общество

Детский фонд провёл Дни открытых дверей в пункте приёма и выдачи благотворительной помощи

Псковское областное отделение Российского детского фонда провело цикл Дней открытых дверей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.



Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного отделения Российского детского фонда

Все Дни открытых дверей проходили на базе пункта приёма и выдачи благотворительной помощи Детского фонда по адресу: улица Инженерная, 68. Всего состоялось 4 мероприятия, в которых приняло участие 46 человек.

Первый День открытых дверей был посвящён осознанному потреблению вещей.

Профессиональный эколог и руководитель центра «Экопрактика» Виктория Посадская рассказала: как легко начать соблюдать ежедневные экопривычки, объяснила с чего начать раздельный сбор отходов, поделилась советами про осознанные покупки. Участники встречи разобрались, сколько по времени разлагаются разные материалы и какие новые вещи можно сделать из вторсырья.

На втором Дне открытых дверей Ксения Смотрова, профессиональный художник и визажист, познакомила детей с видами основ для рисования, рассказала, где можно применять краски, кроме как на бумаге. Сначала юные художники нарисовали эскизы, а потом уже перешли к рисунку пастелью.

На третьем Дне открытых дверей в Детском фонде учились оказывать первую помощь. Инструктор по первой помощи, Игорь Ежов, рассказал: что делать, если на наших глазах человеку стало плохо, как оказать ему первую помощь, правила проведения сердечно-легочной реанимации взрослому человеку и детям младшего возраста, как наложить жгут и использовать спасательное одеяло.

После теории участники попробовали самостоятельно применить полученные знания на специализированном тренажёре. А в конце мероприятия получили памятки с правилами оказания первой помощи и задали спикеру интересующие вопросы.

На завершающем Дне открытых дверей в Детском фонде собрались мамы и папы подростков, которые столкнулись со сложностями в общении. В беседе с профессиональным психологом, Еленой Гончар, определили две острые проблемы: отсутствие мотивации к учёбе и увлечённость гаджетами. Вместе с психологом искали аргументы, чтобы исправить появившиеся трудности, учились спокойно реагировать на сопротивление со стороны детей.

Елена Кронидовна дала родителям рекомендации, как справляться с собственными эмоциями в споре, чтобы не разрушить отношения с детьми в этот сложный период. А также посоветовала несколько книг к прочтению, чтобы лучше понимать своих детей.

После выступлений каждого из спикеров сотрудники Детского фонда рассказывали об основных программах и акциях Фонда, как можно помочь тем, кто нуждается в сторонней поддержке, или как можно получить помощь, если семья попала в кризисную ситуацию.

Отметим, что Дни открытых дверей проходили в рамках проекта «Добрые руки» при поддержке Правительства Псковской области.