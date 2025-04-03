Общество

12% состоящих в браке псковичей ведут раздельный бюджет — опрос

То, что мужчина зарабатывает больше, не всегда означает, что он больше вкладывается в семейный бюджет. 3 из 10 замужних женщин утверждают, что большую часть расходов семьи обеспечивают они, при этом зарабатывает больше мужа только 1 из 10, одинаково с мужем — 27%. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Большинство псковичей (63%) считают идеальной моделью распределения семейного бюджета такую, где деньги общие, а траты согласуются супругами друг с другом. 9% предпочитают свободные расходы из общего «котла», а 11% — раздельные финансы (на этом чаще настаивают мужчины). О том, что семейным бюджетом должен единолично распоряжаться муж, говорят 7% мужчин, жену назначили главной по расходам 7% женщин.

Среди состоящих в браке 57% практикуют совместный бюджет с согласованными тратами, 12% — раздельный, а 14% тратят общие деньги по своему усмотрению. Пар, где бюджетом единолично распоряжается муж или жена, — всего по 2%.

55% мужчин и 58% женщин считают, что выше доход должен может быть у того, кто успешнее в этом, тем не менее 47% мужчин и 39% женщин по-прежнему видят основным добытчиком мужчину.

В реальности в семьях обычно больше зарабатывает муж — об этом рассказали 57% мужчин и 51% женщин. О том, что зарабатывают примерно поровну — 26% мужчин и 27% женщин, а о том, что доход выше у жены, — 15 и 9% соответственно.

Мужчины обеспечивают большую долю семейного бюджета: 74% из них определили свой вклад на 51% и более. Среди женщин таких — 27%: «Зарабатывать больше жены не всегда означает больше вкладываться в семейный бюджет», — комментируют жительницы Пскова.