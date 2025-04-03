Общество

Четверых бывших мигрантов доставили в военкомат Пскова для постановки на учет

Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками военной полиции и военного комиссариата провел рейд в общественных местах города Пскова с целью установления лиц, вступивших в гражданство Российской Федерации и не поставленных на воинский учет, сообщили Псковской Ленте Новостей в военном отделе.

В результате рейда проверено 15 граждан, в том числе иностранных, 4 человека доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет.

В ходе рейда проведена разъяснительная работа. До граждан, в том числе иностранных, доведены правила и условия поступления на военную службу по контакту в ВС РФ.