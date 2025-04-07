Общество

Волк из «Ну, погоди!» признан самым стильным героем «Союзмультфильма»

По итогам специального опроса, проведенного медиахолдингом Rambler&Co совместно с киностудией «Союзмультфильм», Волк из культового мультсериала «Ну, погоди!» был признан самым стильным героем вселенной «Союзмультфильма». Его выбрали 31% участников опроса.

Изображение: «Кинопоиск»

Опрос проведен аналитиками медиахолдинга Rambler&Co совместно со специалистами киностудии в преддверии Дня российской анимации и предстоящего в 2026 году 90-летия знаменитой «фабрики мультфильмов».

В число главных «модников» вошел также дуэт Принцессы и Трубадура из «Бременских музыкантов» (25%) и мама Дяди Федора (23%).

«В следующем году «Союзмультфильм» отметит юбилей, и мы уже сейчас готовим серию мероприятий по всей стране», — сказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, добавив, что в процессе подготовки к празднованию даты команде компании было интересно узнать, каких героев россияне считают «самыми-самыми».

Как считают участники опроса, быть увековеченными в скульптуре больше всех заслуживают Кот Матроскин (29%) — за практическую мудрость и хозяйственность, Чебурашка (20%) — за доброту и дружбу, и Винни Пух (18%) — за философский подход к жизни, пишет ТАСС.

При выборе идеальной команды супергероев из персонажей «Союзмультфильма» в топ-4 вошли «стратег и хозяйственник» Кот Матроскин (20%), не только модник, но и «простодушный авантюрист» Волк из «Ну, погоди (15%), «мастер полетов и розыгрышей» Карлсон (12%), а также обладающий юмором и нестандартным мышлением попугай Кеша (9%).