Общество

К 25 годам молодые россияне успевают сменить до трех мест работы – аналитики

Молодежь 14-25 лет из столиц регионов и городов-миллионников рано включается в работу. К 25 годам молодые успевает сменить до трех мест работы. Средний возраст начала работы – 17 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей аналитики сервиса по подбору вакансий hh.ru.

На IX Международном форуме труда обсудили зарплаты в 2025 году, заменит ли искусственный интеллект (AI) кадровиков и чего ждет молодежь от первой работы. Как рассказали ПЛН аналитики hh.ru по итогам форума, подростков в возрасте 14-17 лет в первую очередь интересует финансовая сторона вопроса – они ищут работу в первую очередь, чтобы иметь карманные деньги, а для 18-25-летних работа – это прежде всего опыт, дающий хорошую практику после учебы.

Компании всё чаще используют Gen AI в различных функциях: в 2024 году 78% компаний использовали AI в одной и более функций. У hh.ru есть успешный опыт применения AI для создания контента. Благодаря внедрению нового AI-ассистенту hh.ru у 80% HR-специалистов снизился объём рутинных задач, на 6% снизилось время перехода от создания вакансии на следующий шаг. Аналитики hh.ru получили более 90% позитивного фидбека от HR-аудитории, которая используют AI-ассистента hh.ru.

Важной проблемой для регионов России является отток трудоспособного населения в другие субъекты федерации, как правило, города-миллионники. Часто решением найти работу становится переезд в другой регион: в 2024, по данным hh.ru, более 240 тысяч соискателей в возрасте 18-24 лет сменили регион в своих резюме. Чаще всего откликаются на вакансии других регионов молодые соискатели из Ингушетии, Чукотки, Ленобласти и Московской области. А вот наибольшее число реально сменивших ПМЖ из-за новой работы - жители северных регионов, а также жители Белгородской и Курской области.

Снижение конкуренции за персонал и дорогие деньги ведут к замедлению роста заработных плат. Аналитики hh.ru прогнозируют, что рынок не вернется на уровень дохода 2023 года. Скорее реален сценарий или стагнации, или умеренного роста заработных плат, отмечают специалисты.

«Работодатели все еще готовы много платить по нескольким причинам: либо вы редкий специалист на сложной профессии (дата-сайентист, бизнес-аналитик, инженер специальной квалификации и др.), либо ваша профессия относится к остродефицитной и высоко востребованной (курьер, разнорабочий, машинист, сварщик, токарь, фрезеровщик, геодезист, дальнобойщик, гибщик металла, шахтер и др.), либо вы топ-менеджер с отличными кейсами и хорошей командой, у которого за плечами есть успешные проекты и построение бизнеса», - рассказали аналитики.

Массовой зарплатной гонки в этом году скорее всего не будет, как это было в 2024 году, продолжили эксперты. Повышение будет более выборочным, и к этому тоже нужно быть готовыми, повышать уровень знаний, не бояться новых проектов, осваивать новые технологии, вести нетворкинг и узнавать новости внутри профессионального сообщества, общаться с коллегами по цеху из других компаний, советуют аналитики.

Hh.ru активно и давно поддерживает социальных предпринимателей: с 2023 года почти 2 тысячи социальных предпринимателей получили поддержку от hh.ru в виде бесплатных вакансий. А с 2024 года более 2 тысяч клиентов малого бизнеса бесплатно получили индивидуальные пакетные предложения на услуги hh.ru через центры «Мой бизнес»

Люди стали более требовательными к своим карьерам и жизни, и, как следствие, и к работодателям. Так, работников и соискателей интересуют насколько прозрачные карьерные треки их ждут на работе.