Гражданско-правовые вопросы в уголовно-исполнительной системе обсудили на кругом столе в Пскове

В Псковском филиале университета ФСИН России состоялся круглый стол по гражданско-правовым вопросам обеспечения законности в уголовно-исполнительной системе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.
Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России
Научное мероприятие, организатором которого выступила кафедра гражданско-правовых дисциплин, в дистанционном формате собрало курсантов Воронежского, Пермского и Кузбасского институтов ФСИН России, Самарского и Владимирского юридических институтов ФСИН России, Санкт-Петербургского университета МВД России и псковских студентов.
Открывая заседание круглого стола и приветствуя его участников, заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков подчеркнул актуальность обсуждаемой темы, связанной с гражданско-правовыми аспектами обеспечения законности в УИС.
В своих выступлениях участники научного мероприятия обратили внимание на правовые аспекты оценки законности, в том числе общепризнанные принципы, и обсудили гражданско-правовую ответственность не только сотрудников, но и осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях ФСИН России, а также без изоляции от общества, с учетом сегодняшней действительности: при становлении института пробации в России.
Победителем круглого стола стала курсант второго курса Кузбасского института ФСИН России Елизавета Нелаева с научной работой «Защита прав детей в условиях военных конфликтов».