Общество

Четыре объекта заявлены на голосование за благоустройство в Великих Луках

Голосование за благоустройство общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет в Великих Луках с 21 апреля по 12 июня. В этом году жители смогут выбрать из четырех предложенных объектов для благоустройства, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

В списке объектов, участвующих в голосовании, обозначены следующие территории:

Сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной, напротив кинотеатра «Родина»;

Сквер у дома №1 на площади Калинина;

Общественная территория на пересечении проспекта Гагарина и проспекта Глинки;

Общественная территория между домом №4 на улице Радищева и домом №22 корпус 1 на улице Матвея Кузьмина.

Каждый участник голосования сможет выбрать одну из предложенных территорий для благоустройства. Проголосовать можно онлайн через платформу «Госуслуги».

Голосование проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», который был создан по инициативе президента Российской Федерации..