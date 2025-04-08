Общество

Анастасия Повторейко: Принимаются беспрецедентные меры соцподдержки медиков дефицитных специальностей

В Псковской области принимаются беспрецедентные меры социальной поддержки медиков дефицитных специальностей для городов с населением больше 50 тысяч человек. Об этом депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас принимаются беспрецедентные меры, нигде в России такого нет - запустили программу дефицитных специальностей. Есть президентские выплаты - они для дефицитных специальностей в малых населенных пунктах. А мы пошли путем дополнительных мер социальной поддержки для таких специальностей для городов с населением больше 50 тысяч. Почему принято такое решение? Мы получили дефицит в больших городах - в Пскове и Великих Луках. Такие узкие специальности, как врач-реаниматолог, участковые специальности, педиатры, участковые терапевты - первичное звено у нас вне конкуренции. Это педиатры и участковые терапевты. Молодые специалисты сейчас понимают, что на селе, буквально в 40 км от города, они получат выплаты. Встает вопрос справедливости. Мы очень рады специалистам на селе, но адекватная ситуация должна быть и в городе. Эта уникальная мера направлена именно на выравнивание ситуации. Комитет по здравоохранению согласовывает с нами список дефицитных специальностей. Врач из любого региона может приехать в город и получить хорошую выплату в миллион рублей», — сказала Анастасия Повторейко.

Напомним, в Псковской области медработникам дефицитных специальностей выплачивают единовременные выплаты при приёме на работу. Размер выплаты составляет 500 тысяч рублей – для работников со средним профессиональным образованием, 1 млн рублей – для работников с высшим образованием.