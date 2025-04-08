Общество

Сергей Вострецов: Закон, запрещающий подросткам работать в выходные, был рудиментом

В поддержку законопроекта о труде подростков в выходные дни летних каникул высказался глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов. Он считает, что такое нововведение позволит подросткам самостоятельно выбирать режим работы.

Сергей Вострецов отметил, что закон больше не будет ограничивать подростков в выборе графика.

«Я не вижу в этом проблем. Например, если подросток работает, он сам устанавливает режим и график работы или согласовывает его с работодателем. Если работа выпадает на выходные, подросток может выбрать не работать в понедельник и вторник, а работать в выходные. Закон, запрещающий работать в выходные, как рудимент был. То есть, если ребёнок хочет работать не в будние дни, а в выходные, то я не вижу в этом ничего плохого», — заявил бывший депутат в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Отвечая на вопрос о возможных рисках для работодателей, Сергей Вострецов указал на необходимость учитывать правила оплаты труда.

«Риски могут быть. По идее, работа в выходные дни оплачивается в двойном размере. Однако стоит учесть, что если ребёнок подстраивается под свой график, который предполагает занятия в будние дни и работу в выходные, то это не будет считаться полноценными выходными. Если это учтено, тогда проблем нет», — сказал он.

Депутат также отметил, что изменения могут позитивно сказаться на уровне занятости среди молодежи.

«Сейчас законодательно разрешено привлекать подростков к работе в выходные. Это не повлияет кардинально на ситуацию, но может дать возможность большему количеству ребят работать по удобному для них графику», — добавил Сергей Вострецов.

Напомним, Госдума приняла законопроект, разрешающий работодателям привлекать к работе в выходные во время летних каникул подростков в возрасте 14—17 лет. Раньше это было возможно только в творческих профессиях. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.