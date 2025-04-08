В марте Россельхознадзор выявил пять фальшивых деклараций на зерно в Псковской области

В Псковской области было установлено пять случаев недействительных деклараций о соответствии зерна в марте, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В марте 2025 года государственными инспекторами ведомства были установлены факты недостоверного декларирования зерна организациями, осуществляющими деятельность по производству и ввозу партий зерна на территорию Российской Федерации, на основании которых было принято 38 решений о признании недействительными 53 деклараций о соответствии (Санкт-Петербург – 14 деклараций о соответствии, Ленинградская область – 22, Псковская область – 5, Новгородская область – 5, Вологодская область - 7).
Основными видами нарушений стали:
Всего с начала 2025 года принято 110 решений о признании недействительными 143 деклараций о соответствии на зерно (Санкт-Петербург – 37 деклараций о соответствии, Ленинградская область – 59, Псковская область – 9, Новгородская область – 12, Вологодская область – 26).
По результатам проведенных контрольных мероприятий управлением Россельхознадзора хозяйствующим субъектам за первый квартал 2025 года объявлено 105 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.