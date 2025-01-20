Общество

Военные передадут псковскому аэропорту систему для посадки самолетов в непогоду

Военные передадут псковскому аэропорту курсо-глиссадную систему СП-90 для посадки самолетов в непогоду. Об этом сообщил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Есть несколько причин задержек рейсов – неготовность ИВПП (искусственная взлётно-посадочная полоса – ред.), погода, неисправности, неплановое обслуживание и подобные. В этом году задержек из-за ИВПП не было. Что касается погоды, самолет может к нам прилететь, если край облаков не ниже 120 метров, очень часто у нас бывает ниже», - пояснил Артем Тарасов.

Гость студии рассказал, что аэропорт договорился с военными о том, что они передают гражданскому сектору электронную систему посадки (курсо-глиссадную систему СП-90 - ред.). «Мы ждем акт наземной и летной проверки этой системы. После этого информация будет опубликована, и система будет уже работать. Это минимизирует задержки из-за невозможности посадки», - заявил Артем Тарасов.

Сейчас посадка самолетов происходит в ручном режиме, а с появлением этой системы можно будет осуществлять посадку с помощью приборов.