Общество

Психотерапевт рассказал о негативных последствиях синдрома отличника

Синдром отличника — это психологическое состояние, при котором человек стремится к идеальным результатам во всех сферах жизни и постоянно сравнивает себя с другими. Это может привести к негативным последствиям для психического здоровья и межличностных отношений, убежден психолог высшей категории, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин

«Как правило, синдром отличника берется от родителей. Именно родители дают установки: "ты должен учиться только на пятерки". Изначально речь идет только об учебе, когда четверка - это не оценка. Когда ребенок получает четверку, то мама, как правило, говорит, что ребенок мог бы получить пятерку. И эта вроде бы естественная мотивация порождает синдром отличника», - объясняет психолог.

Эксперт отметил, что установка о том, что человек должен все делать на «отлично», постепенно переходит на все жизненные аспекты.

«90% отличников - это тип люди с хорошей памятью, которые умеют получать информацию, запоминать и пересказывать – этого достаточно в школе. Но потом идет институт, потом идет жизнь и, к сожалению, или, к счастью, без ошибок невозможно жить. Поэтому синдром отличника со временем развивает определенные черты личности у человека. Это зависимость от общественного мнения, самобичевание от ошибок, страх получения ошибок, желание получить похвалу, желание угождать всем, болезненное отношение к критике», – комментирует специалист.

По словам психолога, люди, страдающие синдромом отличника, концентрируют внимание только на своих ошибках, а не на достижениях. Сергей Лунюшин привел пример: отличник справится с 9 задачами из 11, но будет помнить о двух провальных, пишет RuNews24.ru.

«Со временем формируются невроз, низкая самооценка, неуверенность в себе. Самое страшное, что со временем человек начинает требовать идеального поведения и от других людей - от своих детей, от супруга или супруги. В итоге и в семье появляются проблемы. Это грустная история», - отметил психолог Сергей Лунюшин.

При этом эксперт подчеркнул, что у отличников начинаются проблемы с банальных вещей, без которых нельзя полноценно жить. Например, наблюдается нарушение сна.