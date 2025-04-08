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Общество

Татьяна Голикова отметила Псковскую область в числе регионов по росту рождаемости

10.04.2025 16:03|ПсковКомментариев: 3

Псковская область показала положительную динамику за первые два месяца этого года по росту рождаемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. 

Фотографии пресс-службы правительства Российской Федерации

Положительную оценку региону по этому важному демографическому показателю дала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, выступая в среду, 9 апреля, на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.

Как подчеркнула Татьяна Голикова, указом президента страны определены национальные цели развития до 2036 года. Первая и важнейшая из них — сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. На решение этих задач направлены государственные программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», «Содействие занятости населения», «Доступная среда». Все новые национальные проекты прошли проверку на семейноцентричность.

Вице-премьер подчеркнула, что тема рождаемости «это абсолютный приоритет не только для страны, но и для регионов».

«По предварительным итогам первых двух месяцев 2025 года 24 региона продемонстрировали позитивную динамику рождаемости. Хотелось бы отметить Севастополь, Коми, Крым, Калининградскую, Псковскую, Тюменскую и Белгородскую области. Сегодня в каждом субъекте Российской Федерации приняты программы по повышению рождаемости», — рассказала Татьяна Голикова.

В Псковской области за первые два месяца года родились 634 малыша, что больше аналогичного периода прошлого года. Псковскую область на совещании представляли первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Кроме того, в составе делегации от региона председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, председатель комитета по труду и занятости Алена Трунова, а также руководители региональных управлений профильных федеральных ведомств.

В ходе мероприятия подведены итоги работы социально-трудовой сферы в 2024 году и намечены ключевые задачи отрасли на 2025 год. В качестве основных тем, которые поднимались на встрече — демографическая политика и поддержка семей, содействие занятости, поддержка граждан с инвалидностью.

Напомним, что в Псковской области, учитывая непростую демографическую ситуацию, на протяжении ряда лет ведется планомерная работа по поддержке семьи, отцовства, материнства и детства, а также на совершенствование мер, направленных на повышение рождаемости. Так в прошлом году в Псковской области стартовала региональная программа по профилактике искусственного прерывания беременности, повышению рождаемости и сохранению репродуктивного здоровья женщин «Мама, я жду тебя».

Источник: Псковская Лента Новостей
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