Региональную программу по профилактике абортов утвердили в Псковской области

Региональную программу по профилактике искусственного прерывания беременности, повышению рождаемости и сохранению репродуктивного здоровья женщин «Мама, я жду тебя» утвердили в Псковской области. Постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов региона.
Сроки реализации программы — 2024-2030 годы. Цели:
За семь лет на реализацию программы планируют потратить 69 млн 387 тысяч 500 рублей, в том числе 10 млн 92 тысячи 500 рублей в 2024 году и по 9 млн 882 тысячи 500 рублей в последующие годы.
В результате реализации программы планируется создать на территории женских консультаций Псковской области информационное пространство путем оснащения материально-техническими средствами, расширить практику оказания психологической поддержки беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации, в том числе женщинам в ситуации репродуктивного выбора.
Также планируется выделение стимулирующих выплат врачам женских консультаций, которые убедят женщину отказаться от аборта в пользу рождения ребенка. Ежегодно на выплаты готовы направлять 4 млн 882 тысячи 500 рублей.
Ранее сообщалось, что Минздрав России одобрил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта, они в том числе содержат информацию для пациентов о проведении УЗИ, в ходе которого женщина увидит плод и услышит его сердцебиение.