Общество

Региональную программу по профилактике абортов утвердили в Псковской области

Региональную программу по профилактике искусственного прерывания беременности, повышению рождаемости и сохранению репродуктивного здоровья женщин «Мама, я жду тебя» утвердили в Псковской области. Постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов региона.

Сроки реализации программы — 2024-2030 годы. Цели:

обеспечить устойчивый рост рождаемости с коэффициентом рождаемости на 1000 человек населения — 7,05 в 2030 году, суммарного коэффициента рождаемости с 1,33 до 1,54 к 2030 году;

увеличить долю женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности по желанию после проведения доабортного консультирования — 30% в 2030 году;

повысить долю женщин в ситуации репродуктивного выбора, прошедших доабортное консультирование, — 81,5% к 2030 году;

снизить количество прерываний беременности на 100 родов — 48,95 к 2030 году.

За семь лет на реализацию программы планируют потратить 69 млн 387 тысяч 500 рублей, в том числе 10 млн 92 тысячи 500 рублей в 2024 году и по 9 млн 882 тысячи 500 рублей в последующие годы.

В программе отмечается, что на сегодняшний день после доабортного консультирования в Псковской области от аборта отказываются 16% женщин. Проходят такую консультацию 55,8% беременных женщин, планирующих аборт. Число прерываний беременности составляет 17,22 на 1000 женщин фертильного возраста или 54,43 на 100 родов.

В результате реализации программы планируется создать на территории женских консультаций Псковской области информационное пространство путем оснащения материально-техническими средствами, расширить практику оказания психологической поддержки беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации, в том числе женщинам в ситуации репродуктивного выбора.

Также планируется выделение стимулирующих выплат врачам женских консультаций, которые убедят женщину отказаться от аборта в пользу рождения ребенка. Ежегодно на выплаты готовы направлять 4 млн 882 тысячи 500 рублей.

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Ранее сообщалось, что Минздрав России одобрил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта, они в том числе содержат информацию для пациентов о проведении УЗИ, в ходе которого женщина увидит плод и услышит его сердцебиение.