Общество

Колбасные изделия не прошли контроль на госгранице в Псковской области

Перемещение более 2 тонн готовой мясной продукции (колбасные изделия), перевозившейся из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации приостановили на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проведения ветеринарного контроля установлено, что партия колбас перемещалась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность и происхождение.

Перемещение более 2 тонн подконтрольной госветнадзору продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза.