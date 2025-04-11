Общество

В Великих Луках утвердили порядок присвоения звания «Почётный гражданин города» участникам Великой Отечественной войны

Великолукская городская Дума приняла отдельное решение о порядке присвоения звания «Почётный гражданин города Великие Луки» участникам Великой Отечественной войны. Новый порядок утвержден в рамках исполнения поручений президента России, приуроченных к 80-летию Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

Согласно принятому сегодня решению, звание «Почётный гражданин города Великие Луки» будет присваиваться участникам Великой Отечественной войны на основе предложений, рассмотренных комиссией по наградам. Для получения звания кандидат должен предоставить письменное согласие на награждение, а также согласие на обработку персональных данных.

Присвоение звания будет осуществляться большинством голосов депутатов Великолукской городской Думы. Лица, удостоенные этого почётного звания, получат все предусмотренные социальные гарантии.

Награждение будет проводить глава города или его уполномоченные представители.