Общество

В органах МСУ страны выберут лучший сайт и пресс-службу

Российская муниципальная академия совместно с Союзом журналистов России и редакцией журнала «Вопросы местного самоуправления: стратегия и практика муниципального развития» объявила о начале приема заявок на три Всероссийских конкурса: «Лучший муниципальный сайт», «Лучшая муниципальная пресс-служба» и «Журналисты за местное самоуправление». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Прием заявок продлится до 1 октября 2025 года. Подведение итогов пройдет в Москве в конце года.

22-й конкурс «Лучший муниципальный сайт» проводится в целях популяризации интернет-технологий в работе муниципальных образований и других организаций в сфере местного самоуправления на территории Российской Федерации.

Миссия 6-го конкурса «Лучшая муниципальная пресс-служба» — содействие росту профессионализма журналистов, пресс-секретарей и PR-специалистов, создание площадки для обмена опытом, популяризации лучших практик в целях формирования единого межмуниципального информационного пространства.

8-й конкурс «Журналисты за местное самоуправление» проводится в целях содействия развитию местного самоуправления и популяризации основ МСУ; обобщения выработанной муниципальной практики, выявления отношения к ней населения, представителей органов государственной власти и местного самоуправления; — побуждения граждан к сознательному участию в управлении делами муниципального образования и государства в целом; поощрения творчества журналистов, повышения профессионального уровня журналистских материалов.

Ознакомиться с положениями о конкурсах и получить форму заявки можно здесь.