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Общество

Стартовал шестой сезон всероссийского конкурса «Большая перемена»

11.04.2025 19:00|ПсковКомментариев: 0

Стартовал новый, шестой сезон всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта для детей и подростков в России. Регистрация участников открыта на платформе до 30 мая 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

«Большая перемена» является флагманским проектом Движения Первых и проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодежь и дети».

В конкурсе предусмотрено 12 направлений («вызовов») — от науки и технологий до искусства и творчества. Единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона — «От мечты к свершениям». В этом году у участников «Большой перемены» появится шанс рассказать о своей самой заветной мечте и вместе с командой единомышленников сделать первый шаг к ее реализации.

В Год защитника Отечества, объявленном президентом России Владимиром Путиным, и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные новые задания на каждом этапе конкурса будут посвящены теме «Памяти поколений». Впервые в «Большой перемене» у старших конкурсантов появится возможность проявить себя в наставничестве.

В шестом сезоне в роли «Мастера» для ребят 5–7 классов смогут выступить участники этого сезона среди старшеклассников и студентов организаций СПО, а также «выпускники» проекта прошлых лет. Те «Мастера», чьи младшеклассники дойдут до финала конкурса, получат дополнительные баллы в свой личный рейтинг в финале «Большой перемены».

Родители участников в этом сезоне смогут стать в конкурсе «Проводниками развития» и поддерживать ребят на всем их конкурсном пути.

Первые этапы «Большой перемены» для школьников 1–10 классов и студентов колледжей проходят дистанционно. Все участники смогут поучаствовать в тестировании на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. В дистанционном формате пройдет также решение заданий, которые специально для конкурса разработали партнеры — ведущие российские компании и вузы, флагманские проекты Движения Первых.

Очные полуфиналы конкурса состоятся во всех федеральных округах. В них одновременно будут участвовать студенты колледжей и старшеклассники.

Финал для учеников 5–7 классов и участников международного трека состоится в международном детском центре «Артек» в июле, а финал для старшеклассников — в «Артеке» в ноябре. Финал для студентов учреждений среднего профессионального образования пройдёт также в ноябре в Нижнем Новгороде.

Финал для учеников 1–4 классов пройдёт в Москве в рамках семейного слёта, где дети вместе с родителями будут выполнять конкурсные задания, отправятся в новогоднее путешествие в Великий Устюг к Деду Морозу, а также смогут выиграть отдых в одном из детских оздоровительных лагерей России.

Победители «Большой перемены» среди учеников 5–7 классов отправятся при поддержке ОАО «Российские железные дороги» в уникальное «Путешествие мечты» на поезде от Москвы до Владивостока и обратно с остановками в крупных городах России, где посетят главные культурные и природные достопримечательности. В этом году маршрут поездки проходит через две молодёжные столицы России — Пермь и Омск.

Победители «Большой перемены» среди учеников 10 классов и выпускных курсов СПО получат по 1 миллиону рублей на образование, запуск проектов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, а призёры — по 200 тысяч рублей.

Приз для победителей среди учеников 8–9 классов и младших курсов СПО составит 200 тысяч рублей, а призёры в этой возрастной категории получат на образование по 100 тысяч рублей.

Победители международного трека «Большой перемены», который традиционно проходит при поддержке Россотрудничества, смогут обучаться на бюджетной основе в лучших российских вузах и отправиться в путешествия по России.

В Красноярске в августе состоится командный финал для образовательных организаций. 200 команд представят свои проекты по развитию образовательной среды. По итогам всех очных финалов будут определены ТОП-50 школ, колледжей и учреждений дополнительного образования. Они получат по 2 миллиона рублей на реализацию проектов по развитию образовательной инфраструктуры, где дети и подростки смогут раскрывать свой потенциал и таланты.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей и призеров конкурса, получат до 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров «Большой перемены». Все наставники победителей смогут отправиться в специальные образовательные путешествия.

Генеральные партнеры Всероссийского конкурса «Большая перемена» — ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Росатом», Сбербанк, VK, Госкорпорация «Роскосмос». Конкурс входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Источник: Псковская Лента Новостей
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