Общество

Всемирный день авиации и космонавтики празднуют 12 апреля

Весь мир отмечает День авиации и космонавтики — значимую дату, посвященную первому орбитальному полету человека в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года. Этот день символизирует триумф науки и достижений специалистов космической отрасли.

Фото: Vadim Sadovski / Shutterstock

Праздник был установлен в Советском Союзе в 1962 году на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля. Международный статус День космонавтики получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.

С 2011 года данное событие также известно как Международный день полета человека в космос (англ. International Day of Human Space Flight). Эта официальная резолюция была принята 7 апреля 2011 года на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной 50-летию первого шага в освоении космического пространства. Инициатором резолюции выступила Российская Федерация, а соавторами стали более 60 государств.

12 апреля 1961 года советский гражданин, старший лейтенант Ю.А. Гагарин, на борту космического корабля «Восток» совершил первый в истории орбитальный облет Земли, что ознаменовало начало эры пилотируемых космических полетов. Полет, продолжавшийся 108 минут, стал важным достижением в освоении космоса. В знак признания заслуг Юрий Гагарин был досрочно повышен в звании до майора и удостоен звания Героя Советского Союза.

Перед полетом человека в космос были проведены испытания с участием животных. В августе 1960 года советский космический корабль совершил успешный суточный полет с возвращением на Землю, в ходе которого на борту находились собаки Белка и Стрелка.

Первым международным космическим полетом стал совместный полет кораблей «Союз-19» (СССР) и «Аполлон» (США), состоявшийся летом 1975 года.

В XXI веке наблюдается значительный прогресс в развитии космической техники. На орбите Земли функционируют десятки тысяч спутников, космические аппараты успешно приземлились на Луну, доставив образцы грунта. Автоматические зонды были доставлены на Марс и Венеру, а несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной системы, неся послания внеземным цивилизациям.

Космонавтика оказывает значительное влияние на различные отрасли экономики, обогащая мировую науку фундаментальными открытиями. Современные достижения включают развитие космической индустрии, технологий, связи и навигации.

Генеральная Ассамблея ООН, провозглашая Международный день полета человека в космос, подчеркивает важность исследования и использования космического пространства в мирных целях. Этот праздник призван стимулировать расширение масштабов космической деятельности и обеспечение доступа всех государств к связанным с этим преимуществам, пишет calend.ru.

Рекомендовано ежегодно отмечать данный праздник 12 апреля, подчеркивая вклад космической науки и техники в устойчивое развитие, повышение благосостояния государств и народов, а также в обеспечение мирного использования космического пространства.

Еще, начиная с 2001 года, по инициативе американского Консультативного совета представителей космического поколения 12 апреля во многих странах мира проводится акция «Юрьева ночь» (Yuri’s Night), названная так в честь Юрия Гагарина. Она посвящена двум событиям: первому полету человека в космос (12 апреля 1961 года, СССР) и первому пилотируемому полету по программе «Спейс шаттл» (12 апреля 1981 года, США). Цель данной акции – повысить публичный интерес к исследованию космоса и вдохновить новые поколения на исследование космического пространства.