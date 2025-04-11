Общество

Весной в Псковской области планируют засеять 52,9 тысячи гектаров земель

Весной в регионе планируется засеять 52,9 тысяч гектаров, включая кормовые культуры, зерновые и зернобобовые, рапс, картофель и овощи,сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

В режиме видеоконференции Михаил Ведерников принял участие во всероссийском совещании о ходе сезонных полевых работ, которое прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева.

На совещании было отмечено, что весенняя посевная кампания входит в активную фазу, и в 42 субъектах страны техника уже вышла в поля. Вице-премьер акцентировал внимание на необходимости контроля за обеспечением аграриев финансовыми ресурсами и средств производства, подчеркивая, что правительство сохраняет инструменты поддержки, включая выделение более 40 миллиардов рублей на новые льготные кредиты в 2025 году.

В Псковской области в данный момент ведется подкормка озимых культур, подготовка техники к полевым работам, а также закупка удобрений и семян. С учетом погодных условий, хозяйства планируют начать сев ранних культур уже на следующей неделе.

Общая посевная площадь с учетом сева озимых культур в 2025 году составит 191,6 тысяч гектаров для всех категорий хозяйств.