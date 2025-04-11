Общество

Псковичи смогут обратиться на прием к сенатору Наталье Мельниковой 22 апреля

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Наталья Мельникова проведет личный прием граждан в Пскове на площадке региональной общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева (улица Гоголя, 9), сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии.

Фото: Псковское реготделение партии «Единая Россия»

Задать вопросы сенатору псковичи смогут 22 апреля с 10:00 до 14:00. Приемы возможны в формате личной встречи и дистанционно (по телефону 66-25-12).

Основной тематический блок вопросов, с которыми традиционно псковичи обращаются к Наталье Мельниковой, связан с пенсионным и социальным обеспечением различных категорий граждан.

Социальная поддержка людей – одно из важнейших положений народной программы «Единой России». По ней ежегодно индексируются минимальный размер оплаты труда, пенсии, увеличивается прожиточный минимум, отметили в реготделении.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону в Пскове: 66-25-12.