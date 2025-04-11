Общество

Для псковских предпринимателей и инвесторов на Госуслугах работает платформа обратной связи

Предприниматели и инвесторы Псковской области могут сообщить о любых вопросах при ведении бизнеса, а также получить консультацию или помощь через портал Госуслуг с использованием платформы обратной связи «ПОС Бизнес». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

При этом не тратится время на поиск нужного ведомства. Сервис сам определит исполнителя, а также позволит оценить качество полученного ответа.

Отправить обращение можно через портал Госуслуг, виджет «Возникли трудности при ведении бизнеса в регионе?» — на сайтах отраслевых региональных министерств и ведомств, а также органов местного самоуправления; на инвестиционном портале Псковской области в разделе «Инвестору». Кроме того, оставить свой вопрос можно на сайтах региональных организаций, которые занимаются поддержкой предпринимателей, и в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе».

Для простых консультаций средний срок рассмотрения обращения составляет до 5 дней. Если требуется изучение документов инвестора, срок ответа — до 10 дней. Особо сложные вопросы будут рассмотрены в срок до 30 дней. Ответ придет в личный кабинет на Госуслугах.

Для повышения качества ответов и борьбы с «отписками» можно оценить качество ответа от 1 до 5 баллов. В ПОС формируется сводная аналитика о количестве, качестве и темах отработанных обращений бизнеса. Это позволит корректировать инвестиционную политику, исходя из запросов бизнеса как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Добавим, новая версия Национальной модели целевых условий ведения бизнеса — это система ключевых показателей эффективности для регионов. Модель, разрабатываемая совместно с Министерством экономического развития и деловыми объединениями, направлена на улучшение инвестиционного климата в регионах России и делится на два взаимосвязанных компонента: федеральную и региональную составляющие. Федеральный компонент формируется на основе анализа международных практик, включая рейтинги Всемирного банка, и реализуется через систему межведомственных реформ. Региональный компонент учитывает специфику субъектов и направлен на достижение конкретных целевых показателей в сфере улучшения делового климата.