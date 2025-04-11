Общество

Россияне стали позже планировать рождение детей

Дети — хороший мотиватор к личным достижениям, особенно для молодых людей с высоким уровнем дохода. Средний возраст, когда россияне готовы заводить детей, составляет 32 года, а ключевыми стимулами для расширения семьи являются карьера и стабильность в экономике. Об этом говорится в исследовании компании «Страховой дом ВСК».

По данным исследования, большинство современной российской молодежи считает, что дети совершенно не мешают самореализации, а даже наоборот, мотивируют к ней. Таково мнение 34% респондентов. Особенно часто к такому ответу склоняется более «возрастная» группа молодых людей (25–34 года) (42,5% в данной возрастной категории), а также россияне с высоким доходом (46,5%).

Кроме того, женщины чаще, чем мужчины, считают, что рождение детей станет стимулом для их саморазвития (37,5% против 30%). Наибольшая доля молодых людей, полагающих, что дети могут помешать карьерному и личностному росту, наблюдается среди мужчин (36% респондентов выбрали этот вариант ответа), людей с низким уровнем дохода (60% в этой категории) и жителей Санкт-Петербурга (47% молодых опрошенных в регионе).

За последний год средний возраст, в котором молодые россияне планируют стать родителями, увеличился — с 30 лет в прошлом году до 32 лет в 2025 году. Этот тренд наблюдается во всех возрастных, гендерных и социальных группах. В целом большинство молодежи планируют расширение семьи в возрасте 25–34 лет — об этом сообщили почти 54% респондентов (51% годом ранее). Яркой тенденцией 2025 года является сокращение числа россиян, намеревающихся стать родителями до 24 лет: их доля снизилась с 13% в прошлом году до 4% в 2025 году.

Ключевыми факторами, побуждающими россиян к рождению детей, являются наличие стабильной работы (39% респондентов), отсутствие экономических проблем (36%), наличие жилья (приобретенного с помощью ипотеки или собственных накоплений — 31%) и успешная карьера (25%). Интересно, что для мужчин более важным является карьерный аспект, тогда как для женщин — стабильность экономики.

Среди жителей крупных городов наибольшее количество тех, кто планирует завести ребенка до 24 лет, находится в Омской области (более 60%). В то время как жители Татарстана (40% респондентов), Ростова-на-Дону и Воронежа (по 33%) намерены стать родителями не раньше 35–44 лет, пишут «Известия».