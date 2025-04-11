Общество

Пять партий хлебобулочных изделий сняли с реализации в Псковской области

В первом квартале 2025 года сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области исследовали 284 пробы хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий: 154 – по микробиологическим показателям, 17 – по физико-химическим, 15 – по санитарно-гигиеническим и 12 – по содержанию ГМО. В результате с реализации сняли 17,1 кг хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий (пять партий), сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Несоответствие по физико-химическим показателям выявлено в 11,7% исследованных проб, по микробиологическим показателям – в 9,7 %. Наличие ГМО, радиоактивных веществ, патогенных микроорганизмов, солей тяжелых металлов, микотоксинов в пробах не обнаружили.

«С реализации сняли пять партий кондитерских, хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий общим весом 17,1 кг, в том числе 1,6 кг мукомольно-крупяных и 15,2 кг хлебобулочных изделий из-за отсутствия маркировочных ярлыков, 0,3 кг кондитерских изделий из-за истекшего срока годности продукции», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий специалисты управления и его территориальных отделов провели экспертизу маркировки: из четырех проб продукции три не соответствовали требованиям ТРТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». По всей выявленной нестандартной продукции специалисты управления применяли меры административного воздействия.