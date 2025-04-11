Общество

Тарифы на услуги детсадов и спортшкол обсудят на сессии Великолукской гордумы

27-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится 17 апреля в 10.00 в зале заседаний администрации города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

В проект повестки дня включено 20 вопросов, в том числе о внесении изменений и дополнений в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, о проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав города, а также о присвоении звания «Почетный гражданин города Великие Луки» участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопросы о внесении изменений в тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые несколькими детскими садами и спортивными школами.