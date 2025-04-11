Семинар по грантам президента РФ на экологические проекты пройдёт в Пскове

Семинар на тему «Гранты президента Российской Федерации на реализацию экологических и природоохранных проектов в 2025 году» состоится в псковском Доме молодёжи (ул. Конная, 2) в пятницу, 18 апреля . Мероприятие организовано специально для тех, кто планирует подать заявку на финансирование экологических проектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.
Изображение: Комитет по молодежной политике Псковской области
Цель семинара — подготовить специалистов к участию в конкурсе Президентского фонда природы. Участниками станут экологи, эксперты по охране окружающей среды, представители бизнеса и государственных структур, работающие над реализацией экопроектов.
Программа семинара включает актуальные сведения по ряду направлений:
Начало мероприятия запланировано на 15:00.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Организатор – Центр проектирования и грантовой деятельности АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».