Общество

41% псковичей считают, что ребенок может начать подрабатывать с 14 лет — опрос

6% родителей считают, что ребенок может начинать работать до 12 лет, а 8% допускают труд с 12—13 лет. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие родители детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Наиболее распространено мнение, что подработка возможна с 14—15 лет (41%). 25% псковичей поддерживают трудоустройство с 16—17 лет, а 14% уверены, что работать можно только с 18 лет. Еще 6% полагают, что подросток не должен работать до получения профессии.

Отцы чаще считают, что начинать работать можно с 14 лет (43%), тогда как среди матерей примерно поровну тех, кто за включение в трудовую деятельность с 14-ти (34%) и с 16 лет (33%).

Многие родители поддерживают раннюю социализацию подростков. Эта тенденция находит отражение и в законодательстве — недавно принятые поправки к ТК закрепляют право работодателей привлекать детей с 14 лет к работе в выходные на летних каникулах.