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Общество

Елена Припутенко: В Псковской области выдано восемь лицензий на обработку от клещей

15.04.2025 16:54|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области лицензию на обработку территорий от клещей получили восемь копаний. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач по Псковской области Елена Припутенко в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С 1 марта текущего года действует новое правило: все компании, оказывающие услуги по дезинсекции, обязаны иметь специальное разрешение. Такое требование введено федеральным законом №194-ФЗ от 29 мая 2023 года.

Комментируя нововведения, Елена Припутенко подчеркнула: «Компании, работающие в сфере дезинфекции, теперь подлежат обязательному лицензированию. Эта мера введена для повышения контроля над качеством предоставляемых услуг и снижения рисков для здоровья населения».

Лицензии выдаёт управление Роспотребнадзора по Псковской области. По состоянию на сегодняшний день уже выдано восемь разрешений на данный вид деятельности. Список лицензированных компаний публикуется в открытом доступе, любой желающий может убедиться в легальности фирмы.

Требования к компаниям включают наличие специального оборудования, технического оснащения и соблюдение норм индивидуальной защиты сотрудников. Кроме того, сотрудник, ответственный за выполнение работ, обязан иметь высшее медицинское или биологическиое образование, либо подтвердить свою квалификацию соответствующим сертификатом.

Контроль за соблюдением законодательства осуществляется каждые три года путём проверок. Регулярно отслеживаются отзывы потребителей и проводятся внеплановые инспекции в случае жалоб.

Процесс подачи заявления на получение лицензии прост: заявление отправляется через портал Госуслуг, рассмотрение занимает от 5 до 10 рабочих дней, а в сложных случаях срок продлевается до 20 дней.

Елена Припутенко также обращает внимание на то, что применяемые препараты должны быть официально зарегистрированными и входить в специальный реестр Министерства здравоохранения РФ. На конец 2024 года зарегистрировано 52 препарата, допущенных к применению на территории России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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