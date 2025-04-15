Общество

Онлайн-семинар проведут для потенциальных грантополучателей в Псковской области

Вводный семинар «Гранты. Возможности. Истории успеха» пройдет 16 апреля в 16:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Эксперт региональных грантовых конкурсов и степендиальных программ Сергей Иванов проведет установочный семинар для потенциальных грантополучателей.

Мероприятие важно и познавательно для тех, кто хочет получить новые навыки, ключевые знания для участия в конкурсных отборах по предоставлению грантов, субсидий, и заинтересован проявить себя в своей деятельности.

Принять участие в семинаре можно по ссылке (пин-код: 0103).