Общество

В Пскове IT-специалисты лидируют по зарплатной удовлетворённости - опрос

Среди псковских программистов больше всего тех, кто доволен своей зарплатой — 39%.К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие родители детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Каждый третий инженер-проектировщик (32%) сообщил об удовлетворенности своим доходом.

На третьем месте — представители среднего и высшего менеджмента (3 из 10 топ-менеджеров и руководителей отделов довольны своими доходами).

В топ-5 профессий, представители которых наиболее удовлетворены заработком, также вошли медицинские работники (31%) и квалифицированные рабочие (25%).

Реже всего о том, что довольны зарплатой, сообщают менеджеры по рекламе (только 7%). Удовлетворен своим заработком только каждый десятый секретарь и офис-менеджер, а также каждый девятый менеджер по работе с клиентами.