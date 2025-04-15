Общество

Отчетно-выборная конференция профсоюза госучреждений стартовала в Пскове

Отчетно-выборная конференция Псковской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания стартовала в Пскове в Доме профсоюзов сегодня, 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Конференцию возглавили председатель областного профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Татьяна Победова, председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Встречу посвятят подведению итогов работы за предыдущий год, а также избранию председателя отраслевой организации профсоюза.

В рамках конференции произойдёт награждение профсоюзных активистов, а также заседание первого областного комитета профсоюза госучреждений и общественного обслуживания.