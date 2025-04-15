Общество

Северо-Запад стал вторым в стране по числу DDoS-атак на сайты компаний

Компания RED Security проанализировала динамику DDoS-атак в первом квартале 2025 года. Северо-Западный федеральный округ занял второе место в стране по числу кибератак на региональные сайты компаний, сообщает ТАСС. Всего же с января по март специалисты RED Security зафиксировали почти 15 тысяч DDoS-атак на веб-ресурсы предприятий.

На сайты компаний Пскова и других регионов Северо-Запада приходится 19,6% кибератак от общего числа по всей стране. Чаще всего в первом квартале 2025 года злоумышленники атаковали веб-ресурсы организаций Сибирского федерального округа (24,3%). На третьем месте предприятия Уральского федерального округа с долей 14,8% от всех региональных киберугроз.

Аналитики отмечают, что на протяжении 2024 года объем DDoS-атак на региональные онлайн-ресурсы демонстрировал устойчивый ежеквартальный рост в среднем на 70%. В первом квартале текущего года этот показатель вырос до 77,7%. Больше всего кибератак пришлось на сайты компаний в сфера ИТ, телеком, промышленности и ТЭК – 90% всех киберинцидентов.