Кубок Лиги дебатов «Истина» достался школьникам из Гдова и Великих Лук

Определились победители пятого сезона Лиги дебатов «Истина». По результатам финальных игр, которые состоялись 16 марта в Пскове, среди школьников 8-9 классов лучшей командой стала сборная Гдовской средней общеобразовательной школы, а среди учащихся 10-11 классов - тройка игроков из лицея № 11 города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов.
Старшеклассники из Гдова и Великих Лук оказались самыми убедительными, рассуждая на темы формирования семейных ценностей и роли карьеры в жизни человека. Таковы были темы финальных испытаний.
«Мы говорим на те темы, которые позволяют ребятам раскрываться. Показывать свой потенциал. И самое главное - накапливать опыт публичных выступлений, чтобы в дальнейшем, в своей взрослой жизни, им было гораздо комфортнее и эффективнее доказывать свою точку зрения», - пояснил вице-спикер Собрания, куратор Молодёжного парламента, который организует Лигу дебатов, Виктор Остренко.
В качестве экспертов, которые оценивали мастерство команд, выступили в том числе депутаты Псковского областного Собрания Игорь Дитрих и Александр Братчиков. Решающим при принятии решения было умение оппонентов «держать удар» и аргументированно отстаивать свою позицию.
Добавим, что в пятом сезоне Лиги дебатов «Истина» впервые приняли участие все муниципальные образования Псковской области. В течение нескольких месяцев между собой соревновались 165 команд. В итоге места в финале распределились следующим образом.
Среди 8-9 классов первое место заняли учащиеся Гдовской средней общеобразовательной школы, второе место досталось Идрицкой средней общеобразовательной школе, третье место присуждено Погранично-таможенно-правовому лицею города Пскова и четвёртое - школе № 12 им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского города Великие Луки.
Среди 10-11 классов победителем признана команда лицея № 11 города Великие Луки, на втором месте - средняя школа № 6 города Великие Луки, третьими стали школьники из Тямшанской гимназии и на четвёртом месте - Псковский кооперативный техникум.