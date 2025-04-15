Общество

УФСБ Псковской области закрыло въезд в РФ религиозному фанатику из Латвии

Сотрудники управления ФСБ России по Псковской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области закрыли въезд в Российскую Федерацию гражданину Латвийской Республики, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

«Закрыт въезд в Российскую Федерацию гражданину Латвийской Республики – функционеру деструктивной религиозной организации. Установлено, что деятельность мужчины несёт угрозу обороноспособности и безопасности Российской Федерации», - сообщили в УФСБ.

Въезд в Российскую Федерацию ему запрещен до 2059 года.