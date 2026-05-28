Александр Котов: По всем направлениям ситуация в регионе меняется в лучшую сторону

Ситуация в Псковской области по всем направлениям меняется в лучшую сторону. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов по итогам отчета губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства за 2025 год, представленного в рамках очередной 55-й сессии регионального парламента.

«Депутаты областного Собрания погружены в повестку работы правительства. Мы совместно обсуждаем и решаем многие вопросы, и я бы подчеркнул здесь именно командную работу. Что касается отчёта губернатора, Михаил Юрьевич сосредоточился на основных показателях работы за 2025-й год, из которых следует, что наш регион динамично и последовательно развивается из года в год. У нас постоянно растут собственные доходы бюджета. Это очень важно, потому что мы за счёт средств бюджета финансируем многие проекты. Собственные налоговые и неналоговые доходы приближаются к 70%, практически две трети», – отметил Александр Котов.

По его словам, приведенные губернатором показатели свидетельствуют о том, что рост экономики дает большой задел на будущее развитие региона.

«У нас растёт экономика. Как пример, 117% — это индекс промышленного производства. У нас была проблема по росту индекса производства в сельском хозяйстве, но это объяснялось погодными условиями - в прошлом году была объявлена чрезвычайная ситуация. Растёт количество рабочих мест, растут инвестиции в основной капитал. Сейчас более 60 инвестиционных проектов на общую сумму без малого 70 млрд рублей. Это говорит о том, что мы не просто констатируем рост экономики, рост инвестиций, рост производства, но и констатируем большой задел на будущее, потому что эти проекты рано или поздно будут реализованы и точно так же будут приносить доход в бюджет региональный и федеральный, и способствовать развитию Псковской области», – добавил Александр Котов.

Спикер регионального парламента считает, что развитие региона находится в центре внимания губернатора, а задача депутатов - принимать активное участие в этой командной работе.