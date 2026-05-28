Александр Котов: По всем направлениям ситуация в регионе меняется в лучшую сторону

Ситуация в Псковской области по всем направлениям меняется в лучшую сторону. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов по итогам отчета губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства за 2025 год, представленного в рамках очередной 55-й сессии регионального парламента.

«Депутаты областного Собрания погружены в повестку работы правительства. Мы совместно обсуждаем и решаем многие вопросы, и я бы подчеркнул здесь именно командную работу. Что касается отчёта губернатора, Михаил Юрьевич сосредоточился на основных показателях работы за 2025-й год, из которых следует, что наш регион динамично и последовательно развивается из года в год. У нас постоянно растут собственные доходы бюджета. Это очень важно, потому что мы за счёт средств бюджета финансируем многие проекты. Собственные налоговые и неналоговые доходы приближаются к 70%, практически две трети», – отметил Александр Котов.

По его словам, приведенные губернатором показатели свидетельствуют о том, что рост экономики дает большой задел на будущее развитие региона.

«У нас растёт экономика. Как пример, 117% — это индекс промышленного производства. У нас была проблема по росту индекса производства в сельском хозяйстве, но это объяснялось погодными условиями - в прошлом году была объявлена чрезвычайная ситуация. Растёт количество рабочих мест, растут инвестиции в основной капитал. Сейчас более 60 инвестиционных проектов на общую сумму без малого 70 млрд рублей. Это говорит о том, что мы не просто констатируем рост экономики, рост инвестиций, рост производства, но и констатируем большой задел на будущее, потому что эти проекты рано или поздно будут реализованы и точно так же будут приносить доход в бюджет региональный и федеральный, и способствовать развитию Псковской области», – добавил Александр Котов.

Спикер регионального парламента считает, что развитие региона находится в центре внимания губернатора, а задача депутатов - принимать активное участие в этой командной работе.

«Кардинально меняется ситуация в социальной сфере. Вводятся в эксплуатацию новые школы: две введены, пять находятся в стадии строительства. Проводятся реконструкция и ремонт объектов социальной сферы, закупается оборудование для наших медицинских учреждений. Это говорит о том, что по всем направлениям ситуация в нашем регионе меняется в лучшую сторону несмотря на то, что мы - не самый богатый регион. Грамотно используя свои возможности, используя механизмы, которые нам предоставляет федеральное правительство по реализации национальных проектов, мы добиваемся таких результатов. Об этом как раз и говорил губернатор. Развитие региона находится в центре его внимания. Это говорит о том, что он контролирует работу своих курирующих заместителей, это говорит о том, что он контролирует работу министерств, органов исполнительной власти, которые отвечают непосредственно каждый за своё направление. Я вполне удовлетворён, я вижу, как сегодня работает правительство, как сегодня работает губернатор. И, конечно, нам, депутатам, тоже нельзя отставать, нужно принимать активное участие в этой командной работе», – заключил Александр Котов.
Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

